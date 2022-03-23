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Захаряна исключили из ТОП-50 самых талантливых молодых футболистов мира

Захаряна исключили из ТОП-50 самых талантливых молодых футболистов мира

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян исключен из списка самых талантливых молодых футболистов мира по версии Goal.

18-летний хавбек занимал 11-е место в ТОП-50 вундеркиндов, однако в обновленном рейтинге Захарян отсутствует, а на 11-месте значится подпись No player.

Решение исключить Арсена Захаряна из списка связано с отстранением российских команд от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Напомним, в текущем сезоне Арсен Захарян провел 21 матч в чемпионате России, отметившись в них пятью голами и пятью результативными передачами.

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