Путин: Европа будет платить России за поставки газа в рублях

23 мар. 15:39

Поставлять российские товары в Евросоюз и получать товары в их валюте не имеет смысла, - заявил сегодня президент РФ Владимир Путин.

Коллективный Запад заморозкой российских резервов объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют, - отметил Путин, поручив принимать оплату за российский природный газ только в рублях.

Также российский лидер отметил, что страна продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по контрактам, однако все зарубежные потребители должны иметь возможность проведения платежей за российский газ в рублях, - указал Путин.