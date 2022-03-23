KitKat и Nesquik исчезнут из России

23 мар. 15:35

Швейцарский концерн Nestle на фоне событий на Украине приняла решение приостановить в России работу брендов KitKat и Nesquik. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении компании.

"Мы уже прекратили импорт и экспорт второстепенных товаров в Россию и из нее, прекратили всю рекламу и приостановили все капиталовложения в страну ", - подчеркнули в Nestle, добавив, что полностью соблюдают все международные санкции против России.



В компании также обратили внимание на то, что не рассчитывают получать прибыль или платить налоги в России в обозримом будущем, а любую прибыль будут передавать организациям по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим на Украине.