В США посоветовали Зеленскому отказаться от НАТО и признать Крым российским

Информационная война между Россией и Западом с каждым днем растет. Иногда доходит до того, что мы обвиняем друг друга в одном и том же. Американцы говорят, что вот-вот Россия применит химоружие в Украине, а наши сообщают о таких же планах ВСУ.

Позиции и подходы российских аналитиков и политологов нашим читателям известны. Их можно видеть на всех площадках: по ТВ, радио, в телеграме и на незакрытых ютуб-каналах. Чтобы немного расширить горизонты анализа проблемы спецоперации на Украине и посмотреть на ситуацию с иной точки зрения, стоит обратить внимание на публикации ведущих западных мозговых центров.

Сегодня на главной странице журнала Foreign Affairs, выпускаемого созданным Рокфеллером Советом по международным делам (CFR), вышла cтатья с кричащим заголовком "А что если Путин пойдет на сделку". Ее авторы – члены знаменитого немецкого фонда Маршалла и эксперты по России Лиана Фикс и Майкл Киммейдж. Последний в свое время успел поработать в Госдепе. Статья посвящена необходимости для Украины установить мир с Россией. Аргумент Foreign Affairs сводится к тому, что, несмотря на свои потери и санкции, Россия останется сильнейшей военной державой в Европе, и никогда не откажется от Крыма. В долгосрочной перспективе даже при поддержке Запада у Украины нет шансов взять верх, так как США и НАТО не будут вписываться в военные действия на ее стороне.

"Но что бы ни случилось на Украине, Россия по-прежнему останется ядерной державой и сохранит крупнейшие в Европе обычные вооруженные силы. ... Без их (США – прим. ред.) прямого участия, которого не будет, Украина не одержит полной победы, а Россия не потерпит прямого поражения", - пишут авторы.

Поэтому американские аналитики предлагают Зеленскому заключить долгосрочное перемирие с Путиным. Главный вопрос – на каких условиях? Первое условие Москвы – это нейтралитет Украины и ее невступление в НАТО. Авторы справедливо напоминают, что после минских соглашений Украина начала активно интегрироваться с ЕС, США и НАТО, что вызывало раздражение Кремля. Тем самым они хотят сказать, что спецоперация – это реакция посягательства Запада на Украину, подтверждая тезис Лаврова, что эскалация – это противостояние Запада и России. Поэтому нейтралитет Украины может снять одну из причин напряженности.

В то же время американские эксперты считают, что если Зеленский откажется от НАТО – а он, к слову, уже готов к этому – то его стране нужны гарантии безопасности, гарантии, что Россия не будет больше вводить войска на Украину или поддерживать провозглашение новых республик на украинской земле. Для этого Фикс и Киммейдж предлагают подписать соглашение между США, ЕС, Россией и Турцией о безопасности Украины. В принципе, Россия на такие предложения может согласиться. Сергей Лавров говорил, что Москва готова гарантировать безопасность Украины после ее демилитаризации. Но здесь эксперты Foreign Affairs находят другую проблему.

Дав гарантии Украине, по сути, США и страны НАТО связывают себя почти такими же обязательствами, как по 5 статье Североатлантического договора. И если условно завтра возникнет какая-то эскалация между Россией и Украиной, тогда Западу придется объявить России войну – то чего стремится избежать даже Джо Байден. Но все же такое соглашение, по мнению авторов, намного лучше, чем оставлять двери НАТО открытыми, продолжая провоцировать Россию на защитные действия. Отказ принять в Альянс Украину будет выгоден и российскому президенту, и он сможет преподнести такое решение как геополитическую победу, полагают эксперты.

Второе условие возможного мира – признание Украиной Крыма российским. Авторы, хоть и не говорят прямо об этом, потому что есть политкорректность, но прозрачно намекают. "Россия, и не только путинская Россия, вряд ли когда-нибудь вернет его Украине" – говорится в статье. Сохранение Россией контроля над Крымом, независимость ДНР и ЛНР и нейтралитет Украины, о которых идет речь в статье – это, по сути, озвученные Дмитрием Песковым условия для завершения спецоперации и заключения мира.

У вас может возникнуть справедливый вопрос – неужели ученые страны-противника заняли нашу сторону? Да, действительно, выводы авторов кажутся весьма нестандартными для тех, кто борется с российским влиянием. Но надо понимать, что все-таки в отличие от политиков американские политологи нередко прибегают к теории реализма. Они рассматривают политику как искусство возможного. Делая анализ своих потерь и приобретений, они считают, что в краткосрочной перспективе нужно остановить боевые действия даже ценою украинского суверенитета:

"Временный мир, который сохранит правительство Зеленского, обеспечит прочное прекращение огня и не будет постоянно ущемлять независимость, суверенитет и автономию Украины (как определяет термины Киев), может быть достижим. Каким бы несправедливым он ни был, он предпочтительнее всех прочих альтернатив".

Несмотря на привлекательный для России вывод, авторы Foreign Affairs в конце пытаются приземлить тех, кто считает, что США бросили Украину. Для экспертов фонда Маршала перемирие обосновано тем, чтобы не допустить прямой войны НАТО с Россией и полного контроля Москвы над Украиной. Перемирие – это лишь тактическое отступление в продолжающейся геополитической борьбе. На каком-то этапе, надеются авторы FA, Россия окажется в сильнейшем экономическом кризисе, и Путин "встретит свое политическое Ватерлоо". И тогда якобы у Украины появятся шансы на большее, чем просто временный мир.

Резюмируя весь смысл статьи, можно сказать, что американская политическая мысль достаточно трезво смотрит на ситуацию на Украине. Она понимает, что Киев проигрывает, что Западу не нужно втягиваться в войну и надо подписать мир на максимально выгодных условиях, пока не пал Киев. Но в долгосрочной перспективе США будут продолжать курс на смену режима в России, бонусом которого станет возврат Украине Крыма, Донбасса и контроль НАТО над Украиной. Если руководство США придерживается такого же подхода, а это скорее всего так, тогда действия России можно считать оправданными. Потому что Вашингтон так и не отказался от двух незаконных и несправедливых целей – госпереворот в другой стране и посягательство на жизненные интересы других великих держав.