Власти Кубани готовы изменить маркировку молочки

23 мар. 15:28

Кубанские производители молока испытывают трудности с маркировкой своей продукции, из-за чего власти могут изменить порядок ее маркировки для поддержки производителей.

"Наша главная задача - не допустить снижения объемов производства и темпов поставок на прилавки в торговые сети и социальные учреждения по всей России. Мы делаем все возможное, чтобы не возникло никаких задержек и максимально сохранить существующие цены на продукцию для жителей края и страны. Вся отрасль стабильно работает", - сообщил вице-губернатор края Андрей Коробка, передает "АиФ-Юг".

Проблема заключается в поставках специальной самоклеящейся ленты и маркировочных чернил, и хотя все заводы края выполнили требования и запустили линии маркировки, отсутствие ленты может привести к невозможности своевременной отгрузки молочной продукции.

Представители отрасли попросили губернатора края временно приостановить маркировку упаковки. При отсутствии ленты для маркировки будет предусмотрен временный механизм, который позволит производителям работать в полную силу до нормализации поставок. Этот вопрос сейчас решается в Минпромторге страны, - добавил замгубернатора края.