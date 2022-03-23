Ларс открыт для легкового транспорта и автобусов

23 мар. 15:21

Движение для легкового транспорта и автобусов разрешено на Военно-Грузинской дороге, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"…разрешено движение легковых автотранспортных средств, автобусов и одноосных грузовых автомобилей за исключением большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 12:30 минут до особого распоряжения", - сообщает экстренное ведомство.

Ранее сообщалось, что дорога была закрыта накануне для всех видов транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями.