МИД Азербайджана отверг обвинения Армении по газоснабжению Карабаха

23 мар. 14:54

МИД Азербайджана отверг обвинения Армении в связи с прекращением газоснабжения Карабаха, - сообщили в ведомстве.

"МИД Армении пытается вмешиваться во внутренние дела Азербайджана в связи с участием международных организаций в мероприятии, проведенном в Азербайджане несколько дней назад, а теперь уже предпринимает такие попытки и по другому вопросу", - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"Армения продолжительное время демонстрирует неконструктивный подход, выдвигая безосновательные обвинения, что раскрывает истинные намерения этой страны. Мы рекомендуем ей обеспечить выполнение своих обязательств, в том числе вывести остатки своих вооруженных сил из региона, и таким образом способствовать региональному миру и безопасности, а не выдвигать безосновательные и незаконные обвинения", - сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.