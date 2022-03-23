Показатели переработки нефти в РФ упали на 6% 

23 мар. 14:48

За первые 16 дней марта российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) сократили объемы переработки на 6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом месяце.

По данным "Петромаркета", объем нефтепереработки в марте составил 742,5 тыс т. Падение показателей связано с введением антироссийских санкций.

В компании спрогнозировали, что во второй половине марта объем нефтепереработки составит 735 тыс т в сутки, что на 7% ниже февральских показателей аналогичного периода и на 5,5% ниже показателей марта 2021 года, пишет "Коммерсантъ".