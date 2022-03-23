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Крымчанин чуть не расстался со своей строительной техникой

Крымчанин чуть не расстался со своей строительной техникой

Крымские правоохранители задержали одного из подозреваемых в краже строительной техники на 11 млн рублей, - передает пресс-служба республиканского главка МВД.

С сообщением о хищении в полицию обратился директор одной из местных фирм, оформивший договор аренды и передавший экскаватор и 20-тонный каток троим мужчинам, которые якобы собирались проводить строительные работы на территории полуострова. Злоумышленники ночью погрузили полученную технику на платформу и увезли за пределы полуострова, - рассказали в главке, передает "АиФ-Крым".

"Владелец лишился не только имущества, но и не получил оплату за его использование по договору аренды", - добавили в ведомстве.

По горячим следам правоохранителям удалось задержать одного из подозреваемых – им оказался 30-летний житель Таганрога, который признался, что вместе с подельниками перегнал технику из Симферополя в Ставропольский край для дальнейшей продажи. Там ее и обнаружили оперативники.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется розыск подельников задержанного.

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