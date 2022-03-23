Южная Корея отменит визы для россиян

23 мар. 14:50

Южная Корея отменит визовый режим для россиян с 1 апреля 2022 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Правительство снимает часть ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19, и возобновляет действие соглашений о взаимной отмене визовых требований для граждан России и еще 46 стран", - сказано на сайте консульства Южной Кореи во Владивостоке.

Для поездки в страну россиянам необходимо будет сначала зарегистрироваться в системе K-ETA. При этом туристические поездки по-прежнему не разрешаются. Возможны лишь визиты по учебе, на лечение или со срочными гуманитарными целями.