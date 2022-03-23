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Богданов обсудил последние события на Ближнем Востоке с дипломатами из ОАЭ и Саудовской Аравии

Богданов обсудил последние события на Ближнем Востоке с дипломатами из ОАЭ и Саудовской Аравии

В среду, 23 марта, состоялась встреча спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова с послом Саудовской Аравии Абдель Рахманом аль-Ахмадом и Временным поверенным в делах ОАЭ Хамадой аль-Хебси. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского МИД.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ключевым аспектам развития ситуации на Ближнем Востоке, включая обстановку в Йемене и зоне Персидского залива.

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