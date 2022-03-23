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Вильфанд рекомендовал сохранить зимнюю резину на машинах до 10 апреля

Вильфанд рекомендовал сохранить зимнюю резину на машинах до 10 апреля

Менять зимнюю резину на машинах не стоит раньше 10 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, рекомендация связана с тем, что ночные температуры будут значительно ниже нуля, а дневные - выше или около нуля. После 10 апреля нужно прислушиваться к прогнозам метеорологов,

"Резина обладает эластичностью, эта эластичность определяет сцепление резины с подстилающей поверхностью. Если температура ниже минус пяти градусов, для летней резины эластичность теряется", - пояснил он пресс-конференции в ТАСС ко Всемирному метеорологическому дню.

Далее синоптик обратил внимание на то, что нынешняя комфортная погода в субботу существенно изменится: резко упадет давление, понизится температура.  

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