Вильфанд рекомендовал сохранить зимнюю резину на машинах до 10 апреля

23 мар. 14:03

Менять зимнюю резину на машинах не стоит раньше 10 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, рекомендация связана с тем, что ночные температуры будут значительно ниже нуля, а дневные - выше или около нуля. После 10 апреля нужно прислушиваться к прогнозам метеорологов,

"Резина обладает эластичностью, эта эластичность определяет сцепление резины с подстилающей поверхностью. Если температура ниже минус пяти градусов, для летней резины эластичность теряется", - пояснил он пресс-конференции в ТАСС ко Всемирному метеорологическому дню.

Далее синоптик обратил внимание на то, что нынешняя комфортная погода в субботу существенно изменится: резко упадет давление, понизится температура.