Московского сноубордиста на Эльбрусе уже ищут с вертолета

23 мар. 13:47

Кабардино-балкарские спасатели подключили к поиску 60-летнего сноубордиста из Москвы, потерявшегося на склоне Эльбруса, авиацию МЧС России, - сообщает ГУ МЧС России по КБР.

"В 12:30 вертолет МИ-8 МЧС России забрал на борт четверых спасателей Эльбрусского ВПСО для аэровизуального обследования ледников Азау, Терскол и Гара-Баши", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Параллельно поисково-спасательную операцию продолжают вести наземные группы, численность которых сегодня увеличили вдвое, - добавили в МЧС региона.

Напомним, сноубордист из Москвы пропал на Эльбрусе на высоте около 4700 м 21 марта в 17:20. Он поднялся в горы на ратраке и с 12:00 понедельника не выходил на связь. При этом выше отметки 4200 м в этом месте нет маркированных и подготовленных трасс для катания на лыжах и сноубордах.