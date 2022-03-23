Захарова назвала виновников инфляционных ударов по РФ

23 мар. 13:39

Инфляционные удары по рынкам и цепочкам поставок в Европе нанесла не Россия, а евробюрократия, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Инфляционный удар по рынкам энергоресурсов, удобрений и продовольствия, металлов, по цепочкам поставок, по фондовым рынкам Европы нанесла не Россия, а евробюрократия", - сообщила дипломат.

При этом, по ее словам, вводя рестрикции, евробюрократы не рассчитали последствия антироссийских санкций для деловых связей и граждан ЕС.

Также она отметила, что российская сторона внимательно фиксирует все шаги по принятию очередных антироссийских санкций.