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Польша призвала НАТО обсудить перспективы интеграции Украины и Грузии в ЕС

Польша призвала НАТО обсудить перспективы интеграции Украины и Грузии в ЕС

Участникам саммита НАТО необходимо уделить особое внимание ситуации на Украине и в Грузии. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте.

Как отметил польский лидер, вопрос безопасности имеет фундаментальное значение для Украины и Грузии, поэтому необходимо проводить заседания комитетов НАТО-Украина и НАТО-Грузия.  

Анджей Дуда также обратил внимание на то, что совместно с Румынией они выскажутся за интеграцию Украины, Молдовы и Грузии в Евросоюз. "Это должны быть страны, которые фактически в ближайшие несколько недель должны получить статус кандидата в члены ЕС", - цитирует президента Польши "Грузия Online".

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