Вильфанд пообещал россиянам теплое лето

23 мар. 13:32

Предстоящим летом в июне и июле во многих регионах России ожидается дефицит осадков с температурой около или выше нормы, - сообщил сегодня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В июне в северной половине европейской территории России, на Урале, в Западной Сибири, на северной половине Красноярского края и других регионах температурный класс выше нормы, дефицит осадков также на севере прогнозируется", - рассказал он, отметив, что прогноз пока ориентировочный, и более точные прогнозы будут отличаться, передает ТАСС.

На большей части территории России температура будет около нормы, а в некоторых регионах страны температурный фон будет и выше нормы. Будет заметен дефицит осадков на европейской территории в западной половине, - добавил синоптик.