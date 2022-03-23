В Москве почти сошло на нет интернет-мошенничество – МВД России

23 мар. 13:21

С началом российской спецоперации на Украине в Москве резко упало число случаев интернет-мошенничества, - констатировал начальник столичной полиции Олег Баранов.

В целом с начала года уровень этой преступности вышел на "стабильный уровень" - рост составлял 4% в год, но затем он резко пошел на убыль.

"Хочу отметить, что с начала проведения военной специальной на территории Украины рост, вернее, отсутствие регистрации по таким видам преступлений (дистанционные мошенничества), можно сказать, 95-97%", - рассказал Баранов на заседании Мосгордумы, передает РИА Новости.

Около 80% интернет-мошенничеств шли с Украины, поэтому со дня начала спецоперации, 24 февраля, и по конец месяца таких в Москве их не было зарегистрировано вовсе, - добавил Баранов.