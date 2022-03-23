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"Грузинская мечта" не будет рассматривать внешнеполитические инициативы оппозиции

&quot;Грузинская мечта&quot; не будет рассматривать внешнеполитические инициативы оппозиции

Правящая партия "Грузинская мечта" не собирается рассматривать ни одну инициативу оппозиционных партий относительно внешней политики. Такое заявление сделал исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.

При этом он в очередной раз назвал "Единое национальное движение" (ЕНД) "партией войны".

"Исходя из предательских и антигосударственных действий «партии войны», мы приняли решение не рассматривать ни одну инициативу «партии войны», а также ее подразделений", - цитирует Мдинарадзе "Грузия Online".

Он подчеркнул, что невозможно начать рассмотрение содержания вопросов, инициированных людьми, которые ведут гибридную, информационную войну против собственной страны. "Поэтому мы не будем рассматривать ни одну их инициативу, связанную с внешней политикой", - сказал представитель правящей партии.

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