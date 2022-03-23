Футбольные поля "Кубани" ушли с молотка за треть цены

23 мар. 12:53

Игровые поля футбольного клуба "Кубань" были проданы на торгах за 121,5 млн рублей, хотя первоначальная цена имущества составляла 405 млн рублей.

Базу приобрела стоматологическая компания, которая получила земельные участки, нежилые здания и футбольные поля, находящиеся в залоге у банка, - сообщает "РБК Кубань".

Тренировочная база клуба расположена в Прикубанском округе Краснодара, общая площадь ее футбольных полей составляет 39,7 тысяч кв м, еще двух земельных участков - 45,6 тыс кв м. Также здесь есть бытовой комплекс площадью 123,8 кв м, склад, навес и металлические трибуны на 90 мест.