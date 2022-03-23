Российские туроператоры запустили "карточный" тур в Узбекистан

23 мар. 12:45

Туроператоры предлагают россиянам поездки в Узбекистан, чтобы оформить в стране банковские карты Visa и Mastercard, сообщают региональные СМИ.

Оформленные в Узбекистане карты позволят россиянам "свободно применять безналичный расчет за границей для оплаты товаров и услуг", пояснили в туристической компании "Веди Групп". Для оформления карты понадобится только загранпаспорт. Дополнительно будет открыт рублевый счет с подвязкой к карте для конвертации.

Стоимость "карточного" тура в Ташкент начинается от 23 тыс рублей ($220) на человека при двухместном размещении за две ночи. Первый заезд состоится 4 апреля.

В стоимость тура входит наземный трансфер, проживание в отеле, представитель от фирмы при посещении банка, предварительная подготовка документов в банк, услуги курьера, медицинская страховка с покрытием до 2 млн рублей.

Отдельно нужно оплатить перелет, медицинскую страховку в 700 рублей, экскурсии. Перелет из Москвы стоит от 28 тыс рублей, из Екатеринбурга – от 47 тыс, из Минеральных Вод – от 42 тыс.

В Ташкент из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Уфы и Минеральных Вод можно добраться на самолетах компаний Uzbekistan Airways и Uzbekistan Express.