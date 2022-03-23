Названа компания-организатор криптофинансовой пирамиды в Дагестане

23 мар. 12:38

Организатором криптовалютной финансовой пирамиды оказались представители криптовалютной компании "Юсра Глобал" (находится в черном списке ЦБ за выявленные признаки "финансовой пирамиды"). Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее сообщалось о задержании предполагаемых создателей мошеннической криптовалютной сети, действовавшей на территории Москвы, Дагестана, Казани и Симферополя. Также офисы компании располагались в Турции и Казахстане.

Следствие установило, что участникам пирамиды предлагалось инвестировать в цифровые активы с доходом до 500% годовых, при этом мошенники искусственно завышали котировки криптовалют и выплачивали дивиденды за счет новых участников. Деньги участников подозреваемые распределяли между собой. В заявлении пресс-службы УФСБ говорится о том, что следователи предварительно оценили нанесенный мошенниками ущерб в сумму, превышающую миллиард рублей.