Италия высказалась за привлечение Китая к урегулированию ситуации на Украине

23 мар. 12:37

Китай и другие страны следует привлечь к урегулированию кризиса на Украине. Такое мнение выразил премьер-министр Италии Марио Драги.

"В дипломатические усилия должны быть вовлечены и другие страны, в том числе Китай, который играет важную роль в геополитической динамике и глобальной безопасности", - сказал он в ходе выступления в парламенте.

По словам Драги, важно, чтобы у Евросоюза была единая позицию в сохранении открытым пространства для диалога с КНР.

Итальянский премьер также отметил, что саммит ЕС - Китай, который состоится 1 апреля, станет возможностью "подчеркнуть европейскую позицию". "Мы должны повторить, что призываем Пекин воздержаться от действий в поддержку Москвы", - цитирует его ТАСС.