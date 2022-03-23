РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На Ставрополье удалось удержать рост цен на основные продукты

На Ставрополье удалось удержать рост цен на основные продукты

Представители комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию изучили ассортимент товаров одной из крупных торговых точек Ставрополья, и пришли к выводу, что на полках есть все, - сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Денис Полюбин.

В магазине имеются рис, гречка, пшено, макароны, мясо, молочная продукция, растительное масло, лук, картофель, рыба, а средняя цена за килограмм сахарного песка - 72 рубля. Продукт немного подорожал из-за роста оптово-отпускных цен, однако он имеется в достаточном количестве и люди покупают его без фанатизма.

"Ситуация на рынке стабильная. В некоторых магазинах сохраняется повышенный спрос на определенные товары - увеличили их отгрузку. Запасы на складах, предприятиях и в логистических центрах обеспечат полную потребность края в продуктах долгого срока хранения 90 дней, по товарам короткого срока хранения - более 20 дней", - цитирует чиновника "АиФ-Ставрополье".

Все предприятия работают штатно, перебоев с поставками не будет, - заверил Денис Полюбин.

1235 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version