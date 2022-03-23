На Ставрополье удалось удержать рост цен на основные продукты

23 мар. 12:32

Представители комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию изучили ассортимент товаров одной из крупных торговых точек Ставрополья, и пришли к выводу, что на полках есть все, - сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Денис Полюбин.

В магазине имеются рис, гречка, пшено, макароны, мясо, молочная продукция, растительное масло, лук, картофель, рыба, а средняя цена за килограмм сахарного песка - 72 рубля. Продукт немного подорожал из-за роста оптово-отпускных цен, однако он имеется в достаточном количестве и люди покупают его без фанатизма.

"Ситуация на рынке стабильная. В некоторых магазинах сохраняется повышенный спрос на определенные товары - увеличили их отгрузку. Запасы на складах, предприятиях и в логистических центрах обеспечат полную потребность края в продуктах долгого срока хранения 90 дней, по товарам короткого срока хранения - более 20 дней", - цитирует чиновника "АиФ-Ставрополье".

Все предприятия работают штатно, перебоев с поставками не будет, - заверил Денис Полюбин.