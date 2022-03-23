Парламент Армении не считает криминалом отрицание территориальной целостности республики

23 мар. 12:17

В парламенте Армении проголосовали против проекта о внесении изменений в Уголовный кодекс, предусматривающего ответственность за любое публичное заявление, оспаривающее территориальную целостность республики.

Документ был представлен на рассмотрение депутатом от оппозиционной фракции "Айастан" Арамом Вардеваняном.

Перед голосованием глава правящей фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян отметил, что парламентское большинство проголосует против законопроекта. В результате в поддержку проекта высказались 30 депутатов, против – 63, один парламентарий воздержался.

"А я напомню, что законопроект был всего лишь о том, что те, кто публично подвергают сомнению территориальную целостность Армении, должны привлекаться к уголовной ответственности", - подчеркнул оппозиционер после голосования.