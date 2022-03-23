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Депутатам "Единой России" запретили покидать РФ

Депутатам &quot;Единой России&quot; запретили покидать РФ

Депутатам Государственной Думы от "Единой России" запрещено покидать Россию без разрешения главы фракции Владимира Васильева, сообщил руководитель Центрального исполнительного комитета партии, заместитель секретаря генерального совета партии Александр Сидякин.

Уточняется, что это решение было принято несколько месяцев назад. "Да, это решение фракционное. И ему уже не один день. Ему несколько месяцев", - сказал собеседник РИА Новости в ответ на вопрос о том, действительно ли принято такое решение.

Представитель партии уточнил, что данный запрет распространяется только на членов фракции "Единая Россия" в Госдуме, но не всю партию.

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