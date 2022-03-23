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Польша намерена выслать свыше 40 российских дипломатов

Польша намерена выслать свыше 40 российских дипломатов

Власти Польши решили выслать из страны более 40 российских дипломатов, информирует польский портал Onet со ссылкой на источники в правительстве страны.

Выслать сотрудников российского посольства было решено в связи с деятельностью, которая, по версии Варшавы, якобы не соответствует дипломатическому статусу данных лиц.

По данным Onet, рано утром в среду в МИД Польши был вызван посол России Сергей Андреев.

Представитель польских спецслужб подтвердил, что составлен список из 45 российских дипломатов, которых власти страны планируют выслать.

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