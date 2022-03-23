Польша намерена выслать свыше 40 российских дипломатов

23 мар. 12:09

Власти Польши решили выслать из страны более 40 российских дипломатов, информирует польский портал Onet со ссылкой на источники в правительстве страны.

Выслать сотрудников российского посольства было решено в связи с деятельностью, которая, по версии Варшавы, якобы не соответствует дипломатическому статусу данных лиц.

По данным Onet, рано утром в среду в МИД Польши был вызван посол России Сергей Андреев.

Представитель польских спецслужб подтвердил, что составлен список из 45 российских дипломатов, которых власти страны планируют выслать.