Армения предложила России торговать в драмах

23 мар. 12:00

Минэкономики и Центральный банк (ЦБ) Армении ведут переговоры с российскими партнерами о том, чтобы экспортировать армянские товары в Россию, используя для расчетов армянскую валюту – драм, - заявил сегодня в парламенте министр экономики республики Ваан Керобян.

"Сегодня большинство экспортеров видят большие риски в экспорте в российских рублях. Сегодня Центральный банк Армении совместно с Центральным банком России и нашими министерствами-партнерами обсуждают возможность маркировки армянской продукции в драмах. Думаю, на следующей неделе у нас будут какие-то результаты", - отметил он.

Ранее глава ЦБ Армении Мартин Галстян предположил, что влияние санкций против России отразится на экономике Армении в существенном замедлении ее роста. Прогнозы экономического роста республики уже снижены с прежних 5,3% до 1,6%.