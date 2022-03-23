Шольц: НАТО не присоединится к конфликту вокруг Украины

23 мар. 11:59

НАТО не следует становиться стороной конфликта вокруг Украины. Такое заявление в ходе сегодняшнего выступления в Бундестаге сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

"НАТО не станет стороной войны", - сказал он.

Глава кабмина подчеркнул, что такой позиции придерживаются как европейские страны, так и в США. Шольц добавил, что до сих пор удавалось не допустить прямого конфликта НАТО и России. "Так и должно оставаться", - цитирует его ТАСС.

Кроме того, канцлер ФРГ в очередной раз высказался против установления бесполетной зоны над Украиной.