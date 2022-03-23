Лавров назвал цель Запада

23 мар. 11:54

Глава МИД России Сергей Лавров завил о том, что происходящее сейчас в мире "не только и не столько про Украину", это попытка создать новый миропорядок.

По его словам, Украина – только инструмент подавления российской самостоятельности.

"То, что происходит сейчас в мире, конечно, это не только, да и не столько про Украину, это про попытки сформировать новый порядок", - сказал он в ходе выступления в МГИМО.

Министр подчеркнул, что западные страны разрабатывают правила, которые затем "выдают за истину в последней инстанции и требуют от всех эти правила выполнять".