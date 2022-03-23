"Азимут" начинает вывозные авиарейсы из Египта в Минводы

23 мар. 11:40

Российская авиакомпания "Азимут" сегодня начинает выполнение вывозных авиарейсов отдыхавших в Египте туристов операторов ANEX Tour и "Интуриста"

"Первый рейс отправится сегодня из Шарм-эш-Шейха в 15:50, второй - в 17:30. Каждый день туроператоры ANEX Tour и "Интурист" смогут вывозить этими рейсами по 200 туристов, находящихся в Египте", - сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на пресс-службу ANEX Tour, передает "Это Кавказ".

Туристы будут возвращаться в Россию на самолетах SSJ-100 вместимостью 100 кресел - перевозчик будет делать по два рейса в день и привезет россиян в Минеральные Воды.