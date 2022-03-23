В России выявили 26,8 тыс случаев коронавируса

23 мар. 11:31

В России за минувшие сутки выявили 26 826 новых случаев коронавируса.

В Петербурге новых случаев 1 431, в Москве - 1 306, в Подмосковье - 354. В Краснодарском крае - 663, в Ставропольском крае - 183, в Крыму - 333, в Дагестане - 80, в Кабардино-Балкарии - 45, в Адыгее - 69, в Карачаево-Черкесии - 34, в Северной Осетии - 27, в Ингушетии - 33, в Чечне - 8.

Общее число случаев инфицирования в России достигло 17 664 621.

Госпитализированы за сутки 5 109 человек, что на 35% меньше, чем накануне. Выздоровели за сутки 70 622, с начала пандемии - 16 417 422. Умерли за сутки 429 пациентов, за все время - 365 802.