В Китае подчеркнули важность членства РФ в G20

23 мар. 11:26

Россия – важный участник Группы двадцати (G20), ни одна из стран - участниц этого формата не имеет права исключать из него другие государства, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"G20 является важной площадкой по международному экономическому сотрудничеству", - сказал он. "Россия является ее важным участником. Ни один из участников не имеет права лишать других этого статуса", - сказал он.

Далее дипломат обратил внимание на то, что сейчас мировая экономика находится на ключевом этапе восстановления от негативных последствий пандемии, поэтому на этом фоне государства G20 несут на себе особую ответственность за поддержание экономического роста.