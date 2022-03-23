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СМИ: талибы запретили девочкам-подросткам посещать школы

СМИ: талибы запретили девочкам-подросткам посещать школы

Министерство образования в правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), запретило девочкам средних и старших классов посещать занятия в школах, передает афганский телеканал Ariana News.

В ведомстве объявили, что "средние и старшие школы для девочек будут закрыты до дальнейшего уведомления". Отмечается, что "если форма для девочек седьмого - двенадцатого классов будет разработана в соответствии с шариатом (мусульманским правом), национальной традицией и культурой, то по распоряжению "Исламского эмирата Афганистан" [используемое талибами название государства] школы будут открыты и для них".

Сейчас приступить к учебе могут только девочки до шестого класса.

Учебный год в Афганистане начинается с первого дня нового года по используемому в стране календарю солнечной хиджры - после 21 марта.

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