Президент Азербайджана побеседовал с наследным принцем Абу-Даби

23 мар. 11:17

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня провел телефонную беседу с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которой обсудил перспективы развития двустороннего сотрудничества и ситуацию на Украине.

"В ходе состоявшегося по инициативе арабской стороны разговора было выражено удовлетворение уровнем развития сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ. Кроме того, состоялся обмен мнениями по перспективам дальнейшего расширения взаимодействия в торговле, энергетике и других сферах", - говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы президента республики, передает Тренд.

Алиев и Аль Нахайян обсудили недавний запуск в пригороде Баку солнечной электростанции "Гарадаг", построенной благодаря инвестициям корпорации из ОАЭ Masdar, наследный принц Абу-Даби заверил президента Азербайджана в дальнейшем развитии сотрудничества в области возобновляемой энергетики.