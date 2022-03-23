СМИ: промышленность Германии ждут ограничения в энергоснабжении

23 мар. 11:09

В скором времени в случае остановки поставок газа из России в ФРГ возможны ограничения в энергоснабжении, и власти и энергетические компании страны уже готовят промышленные предприятия к ним, - сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленных лиц.

Крупнейшие промышленные группы страны получили письма от операторов сетей с просьбой рассказать о своих потребностях в энергии. Две компании с заводами на востоке и юго-востоке Германии также сообщили изданию, что местные поставщики предупредили их о возможном сокращении поставок газа к концу года, - передает РИА Новости.

Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило, что обсуждает с бизнесом подготовку к "неизбежным отключениям" в случае возможного недостатка топлива. Речь идет о "подготовке к варианту развития событий, который, мы надеемся, не произойдет", поскольку тогда почти все сектора страны - сельское хозяйство, пищевой сектор, автомобилестроение, косметика и гигиена, строительство, фармакология или электроника будут вынуждены столкнуться с сокращением производства.