Лавров проведет переговоры с главой МККК

23 мар. 10:48

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером, информирует российское внешнеполитическое ведомство. Уточняется, что стороны обсудят ситуацию на Украине.

"На 24 марта запланированы его переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым", - говорится в сообщении.

Также предметом переговоров станут ключевые направления работы МККК в области гуманитарного реагирования и обеспечение бесперебойного функционирования гуманитарных коридоров.