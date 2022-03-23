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Лавров проведет переговоры с главой МККК

Лавров проведет переговоры с главой МККК

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК)  Петером Маурером, информирует российское внешнеполитическое ведомство. Уточняется, что стороны обсудят ситуацию на Украине.  

"На 24 марта запланированы его переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым", - говорится в сообщении.

Также предметом переговоров станут ключевые направления работы МККК в области гуманитарного реагирования и обеспечение бесперебойного функционирования гуманитарных коридоров.

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