Когда Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение

На этой неделе армянские СМИ обратили внимание на закрытую встречу премьера Никола Пашиняна с депутатами правящего блока "Гражданский договор", где обсуждались предложения Азербайджана по мирному соглашению. Экспертов поразила внезапность визита премьера в Национальное собрание, поскольку с момента подписания в ноябре 2020 года Заявления по Карабаху Пашинян стал гораздо реже посещать парламент.

По данным издания "Грапарак", Пашинян прокомментировал вероятное заключение соглашения, порекомендовав воздержаться от излишнего беспокойства по этому вопросу. Документ с предложениями по нормализации отношений содержит всего пять пунктов. Это готовая дорожная карта, предусматривающая взаимное признание государствами суверенитета и подтверждение отсутствия территориальных претензий. Сейчас Ереван демонстрирует стремление достигнуть соглашения, но не спешит с ратификацией документа, который содержит исключительно базовые принципы нормализации двусторонних отношений. Хотя Баку не предлагает чего-то сверхъестественного, Пашинян обратил внимание на "несовершенство предложенных инициатив", требующих, по мнению премьера, дополнений. Насыщать и дополнять предложения о мире, видимо, будет непосредственно весь состав "Гражданского договора" перед которым теперь, вероятно, стоит задача придать документу ультимативный характер. Позиция армянской стороны по-прежнему размыта, поэтому список дополнений к предложениям Баку, скорее всего, выйдет за пределы привычной дипломатии и может содержать ряд неприемлемых для него требований.

Баку достаточно прописать невозможность осуществления действий, несовместимых с целями Устава ООН, чтобы заключить соглашение о мире. Однако армянские политики будут ориентироваться на внутреннюю и внешнеполитическую обстановку. Власти Армении дожидаются снижения протестной активности. Хотя эта весна не обещает быть взрывоопасной, армянский Кабмин предпочитает воздерживаться от каких-либо громких заявлений. Ясности в понимании будущего послевоенного будущего Армении нет, а общественно-политическая ситуация подогревается напряженной международной обстановкой. Поэтому Пашиняну необходимо сохранить нынешнюю относительную стабильность, ведь в случае дестабилизации внутриполитической обстановки в арсенале премьера и его партии нет ничего кроме силового подавления.

Ереван внимательно следит за развитием геополитической ситуации. Сейчас США с завидным упорством пытаются уговорить страны бывшего СССР изолировать Россию и прекратить с ней все контакты. Кроме того, 10 апреля во Франции пройдут выборы президента. На протяжении многих лет кандидаты в президенты Франции соревнуются в "любви к армянам". В прошлом году Армению уже посетили участники предвыборной гонки. Визит вежливости в Ереван может нанести и главный претендент на пост высший государственный пост Франции, действующий президент Эммануэль Макрон. В таких условиях руководство Армении едва ли готово отказаться о политической поддержки французских политиков, пытающихся привлечь ресурс армянской общины Марселя, Лиона, Валанса и Парижа.

Точнее говорить о продвижении мирного соглашения можно будет в апреле, поскольку на этот месяц запланирована встреча между Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. Косвенно на исход встречи может повлиять ход проведения спецоперации, которая может подтолкнуть российскую дипломатию поторопить Ереван к реализации договоренностей по транспортной деблокаде региона.