В России не ожидается дефицита продуктов

23 мар. 10:45

В Федеральной таможенной службе заверили, дефицита продовольствия в России быть не должно.

Как рассказал замруководителя ФТС Олег Губайдулин в интервью "Известиям", в настоящее время ведется ускорение таможенных процедур на границе по поставке жизненно важных товаров. На 20 марта в Россию поступило порядка 3,3 млн т различных продовольственных товаров (за исключением стран ЕАЭС). С 14 по 20 марта отмечен рост по ввозу мяса, рыбы, молочных продуктов, чая и кофе, консервированных овощей.

"Сельскохозяйственную и продовольственную продукцию нам поставляют, как правило, страны, не вошедшие в перечень недружественных. Учитывая, что основным поставщиком продовольствия, в том числе мясной и молочной продукции, является Белоруссия, думаю, мы в этом отношении сильно не просядем", - заявил Губайдулин.

Дефицита продуктов из "борщевого набора" не предвидится, отметил он.