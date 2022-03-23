В Грузии сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу – эпидемиолог

23 мар. 10:36

Около 85% населения Грузии имеют иммунитет к коронавирусу, что дает основание говорить о формировании в стране коллективного иммунитета к болезни, - сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

В последние дни суточный прирост инфицированных коронавирусом в среднем около 1 тыс человек, тогда как на пике шестой волны коронавируса, 31 января, было 26 тыс.

"По предварительным данным, среди населения у 85% уже есть иммунитет. Из тех, кто был вакцинирован, и тех, кто заразился", - рассказал Гамкрелидзе, передает Sputnik Грузия.

Сейчас центр проводит большое исследование по тестированию у населения наличия антител к коронавирусу – его результаты будут известны приблизительно через две недели, - добавил эпидемиолог.