СМИ: российские бренды одежды подняли цены на старые коллекции на 80%

23 мар. 10:28

Многие российские магазины одежды и обуви в несколько раз подняли цены даже на старые коллекции, пишет газета "Известия".

Газета пишет, что в Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Love Republic, sela) цены выросли на 80%, дороже стали как новые, так и старые коллекции.

Сеть обувных магазинов «Рандеву» подняла цены в два раза за полторы недели. Рост цен связан, как сообщила сотрудница одного из магазинов, с прекращением поставок обуви из Европы.

Бренд одежды 12 Storeez поднял цены в среднем на 30%, бренд Akhmadullina Dreams - на 20%.

Выросли цены также на косметику, парфюмерию, линзы, товары для женской гигиены.

В пресс-службе ФАС «Известиям» сообщили, что резкий рост цен в том числе связан с ажиотажным спросом. Начато около 1,3 тыс проверок.