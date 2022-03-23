Донские власти оставят в силе масочный режим

23 мар. 10:16

Власти Ростовской области в ближайшее время не планируют отменять масочный режим, - сообщило в соцсетях правительство региона.

"Отмена масочного режима в области сейчас не планируется. Все решения об ограничительных мерах принимаются оперативным штабом по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на основании рекомендаций регионального Роспотребнадзора исходя из эпидемиологической ситуации", – говорится в сообщении, передает "АиФ-Ростов".

Если ситуация с ковидом в регионе улучшится, это станет сигналом для властей о поэтапном снятии ограничений.