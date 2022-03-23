Грузия получила первую партию лекарства от ковида "Паксловид"

23 мар. 10:05

В Грузию доставлена первая партия американского препарата для лечения коронавируса "Паксловид".

Грузия стала первой страной в регионе, получившей новое лекарство, на данный момент оно является самым эффективным в борьбе с коронавирусом,

В сообщении Минздрава страны отмечается, что пациенты в Грузии получат лекарство бесплатно. Протокол лечения уже разработан, курс лечения составляет 5 дней.

"Паксловид" будут выписывать пациентам с легкой или средней тяжести формой коронавируса с высоким риском ухудшения.

Таблетки "Паксловид" компании Pfizer - первое пероральное лекарство, одобренное и разрешенное к использованию FDA для лечения коронавируса.