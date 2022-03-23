Инфраструктура Крыма готова к росту потока туристов

23 мар. 9:34

Инфраструктура Крыма готова к увеличению турпотока, сообщил РИА Новости заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов.

Он отметил, что интерес российских туристов к Крыму не иссякает, в прошлом году регион посетили рекордные 9,4 млн туристов.

"Туристическая инфраструктура полуострова готова к увеличению притока туристов", - заявил Степанов.

По его словам, в ожидании новых отдыхающих, в Крыму ведется развитие туристской отрасли, улучшается инфраструктура, повышается уровень туристского сервиса и качества туристских услуг.

Также Степанов добавил, что аппарат полномочного представителя президента РФ в ЮФО уделяет большое внимание подготовке к туристическому сезону, координируя деятельности органов исполнительной власти и организаций санаторно-курортного комплекса региона.