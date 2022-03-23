Московского сноубордиста на Эльбрусе ищут уже 30 спасателей

23 мар. 9:30

Кабардино-балкарские спасатели уже третий день ищут 60-летнего сноубордиста из Москвы, 21 марта потерявшегося на склоне Эльбруса, - сообщает ГУ МЧС по КБР.

"Сегодня с 8:00 поисково-спасательные работы продолжились. Группировка спасателей увеличена вдвое - до 30 человек и четырех единиц техники", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Сноубордист из Москвы пропал на Эльбрусе на высоте около 4700 м 21 марта в 17:20. Он поднялся в горы на ратраке и с 12:00 понедельника не выходил на связь. При этом выше отметки 4200 м в этом месте нет маркированных и подготовленных трасс для катания на лыжах и сноубордах, - добавили в МЧС региона.