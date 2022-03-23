Смертельное ДТП произошло на Кубани

23 мар. 9:19

Минувшей ночью в Краснодарском крае произошло ДТП с фурой и легковым автомобилем, погибли четыре человека.

Авария произошла в Каневском районе на 123-м км автодороги "Краснодар-Ейск". По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112 не предоставил преимущества в движении на перекрестке грузовику Mercedes-Benz.

В результате столкновения в ВАЗе погибли четыре человека, еще одна пассажирка доставлена в больницу. Водитель большегруза не пострадал, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.