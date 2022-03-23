Траты россиян на косметику с 24 февраля выросли на 40%

23 мар. 8:55

В России за месяц на 40% выросли расходы граждан на покупку косметики в онлайн-магазинах, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на исследование платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments (группа Cloud).

С 24 февраля по 20 марта средний чек на косметику в онлайне составил 4 983 рубля, пр этом с 30 января по 23 февраля он составлял 3550 рублей.

Исследование показало, что число транзакций снизилось на 9%, а онлайн-оборот вырос в категории магазинов на 31%.

В последний месяц россияне активно покупали уходовую и декоративную косметику, а также импортную парфюмерию. Вырос спрос и на солнцезащитные кремы.

Аналитики считают, что рост спроса на косметику связан с празднованием 8 марта, а также уходом брендов с российского рынка после 24 февраля и ростом цен.