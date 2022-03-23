Турция не намерена обсуждать с США отказ от систем С-400

23 мар. 8:42

Турция не обсуждает отказ от зенитных ракетных комплексов С-400 под давлением США или НАТО, заявил глава Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир, пишет газета "Известия".

"Это не предмет обсуждения для нас. Этот вопрос мы обсуждали в прошлом, и сейчас мы просто продолжаем [сотрудничество с РФ]. Отказ от этого даже не обсуждается", - сказал Демир.

Политик подчеркнул, что позиция Анкары в том, чтобы обеспечить мир и прекратить конфликт на Украине.

Депутат Госдумы Алексей Чепа согласен, что у Турции нет причин отказываться от С-400.

"Я не вижу причин, почему Турция должна отказаться от наших С-400 и передать их Украине. Зачем им это? Эти комплексы у них работают, это надежные системы, лучше, чем Patriot . Думаю, идти на поводу у Америки Турция не станет", - отметил он.

Ранее в Пентагоне сообщили, что Вашингтон ведет переговоры с Анкарой об отправке Киеву зенитных ракетных систем С-400, в обмен Турции предложили снять санкции и вернуть страну в американскую программу производства истребителя пятого поколения F-35.