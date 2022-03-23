Реальный рост ВВП Грузии в 2021 году составил 10,4%

23 мар. 8:29

Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" сообщает уточненные данные по росту ВВП страны в прошлом году.

Реальный рост ВВП составил 10,4% к показателям 2020 года, ранее сообщалось о росте в 10,6%.

В текущих ценах ВВП Грузии в 2021 году составил 60,2 млрд лари или $18,7 млрд. Дефлятор составил 10,7%, ВВП на душу населения - $5 015,3 (в 2020 году – $4 255,7).

В прошлом году наибольший рост показали сферы отдыха и развлечений, обеспечения местами размещения и продуктами питания.

В структуре ВВП Грузии наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, а также операций с недвижимостью и строительная сфера.