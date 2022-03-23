Не стало советского актера Юрия Померанцева

23 мар. 8:11

Советский и казахстанский актер театра и кино, участник Великой Отечественной войны Юрий Померанцев умер а Алматы. В феврале артисту исполнилось 99 лет.

"Не стало Юрия Борисовича Померанцева. Один из самых объемных томов истории нашего театра оборвался на полуслове - и нам придется начинать с чистого листа. И очень постараться ничем не запятнать этот чистый лист, поскольку всегда и во всем мы равнялись на любимого учителя", - сообщила в среду пресс-служба Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова в Алмате.

Причины смерти актера не уточняются.

Юрий Померанцев родился в 1923 году в Киеве, был участником Великой Отечественной войны. Получив тяжелое ранение приехал в 1943 году, где в эвакуации находилась его мать. Почти 80 лет играл на сцене Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова. На счету актера более 300 ролей. Свое 99-летие Померанцев также отметил на сцене.

Актер известен широкой публике, благодаря ролям в киноэпопее "Освобождение" (1968-1971) и комедии "Наш милый доктор" (1957).