КТК может втрое снизить поставки нефти из-за аварии

23 мар. 7:41

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) временно приостанавливает работу двух из трех причальных устройств, шторм повредил выносные причальные устройства (ВПУ).

Из-за аварии КТК может снизить объем транспортировки нефти втрое от заявок грузоотправителей на ближайшую перспективу, на 1 млн баррелей в сутки.

На Морском терминале под Новороссийском после шторма выявили повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. "Указанные повреждения являются критическими и не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства. В этой связи КТК вынужден приостановить эксплуатацию указанного ВПУ", - информирует Каспийский трубопроводный консорциум.

У КТК в наличии имеется аварийный комплект для замены необходимых шлангов, но существует сложность с контрактами на поставки запчастей ВПУ в текущей экономической ситуации.

"В этой ситуации руководство Консорциума вынуждено сообщить о возможном снижении объема транспортировки нефти втрое от заявок грузоотправителей на ближайшую перспективу", - предупредили в пресс-службе компании.

В Консорциуме добавили, что, вероятно, ремонт займет долгое время из-за непогоды и ожидания номинации танкеров для промывки. Работы могут продлиться дольше месяца.

Ремонта требует и силовой каркас одного из плавучих шлангов ВПУ-3, это устройство в настоящее время также не работает.